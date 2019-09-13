السفارة الأمريكية في أنقرة تدين الهجوم الإرهابي في ديار بكر

أدانت السفارة الأمريكية في أنقرة، الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 7 شهداء بولاية ديار بكر جنوبي شرقي تركيا.

وقالت السفارة عبر حسابها في موقع تويتر "ندين الهجوم الإرهابي في ديار بكر، ونقدم تعازينا لأسر من فقدوا حياتهم في الهجوم".

وأعربت السفارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، داعية إلى "وضع حد لهذه الهجمات الشنيعة".

والخميس، استشهد 7 مواطنون وأصيب 10 آخرون بجروح بالغة، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر منظمة "بي كا كا" الانفصالية في قضاء "قولب"، بولاية ديار بكر.

وأكد بيان صدر عن ولاية ديار بكر، أمس، أنّ عبوة ناسفة وضعها إرهابيو "بي كا كا" في طريق بريف قضاء "قولب" انفجرت أثناء عبور آلية كان على متنها مواطنون أثناء توجههم لجمع الحطب.