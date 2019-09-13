رئيس الوزراء السابق داود أوغلو يعلن استقالته من "العدالة والتنمية" بعد طلب فصله

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو استقالته من حزب "العدالة والتنمية" بعد أيام من إحالته إلى لجنة التأديب مع طلب فصله.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، بمكتبه في العاصمة أنقرة، حيث قال "إنه لم يكن يتخيل أنه سيواجه طلب فصل من حزب العدالة والتنمية الذي بذل كل ما يملك من أجل نجاحه".

وادعى داود أوغلو أن "أولويات وخطابات وسياسات إدارة حزب العدالة والتنمية تغيرت".

وأشار إلى أنه ومنذ تركه رئاسة "العدالة والتنمية"، تشاطر مع إدارة الحزب على أعلى المستويات، وجهات نظره بشأن مكامن "الخلل والأخطاء" التي لاحظها في إدارة الحزب والبلاد، وأنه استعرض انتقاداته البناءة ومقترحاته.