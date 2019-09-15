القمة الثلاثية في أنقرة تبحث الوضع في إدلب وحلا سياسيا دائما في سوريا

تستضيف العاصمة التركية أنقرة، الاثنين المقبل، قمة ثلاثية خامسة حول سوريا، تضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني.

وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الجمعة، إن القمة الثلاثية ستبحث الأزمة السورية وخاصة الوضع في إدلب (شمال غرب).

وسيتناول الزعماء الثلاثة سبل إنهاء الصراع الدائر في إدلب، وشروط العودة الطوعية للاجئين وتوفير الظروف اللازمة لذلك.

كما ستبحث القمة موضوع نقاط المراقبة التركية، ومحاربة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، وإيجاد حل سياسي دائم في سوريا.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس أردوغان اجتماعات فردية مع نظيريه الروسي والإيراني، لبحث العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وكان الرئيس أردوغان قد ذكر أن القمة الثلاثية التي ستجمعه مع زعيمي روسيا وإيران حول سوريا، ستركز على المستجدات في إدلب، بما في ذلك موضوع نقاط المراقبة التركية، ومحاربة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.

وأشار إلى أن القمم الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران حول سوريا انطلقت في مدينة سوتشي الروسية، ثم تواصل عقدها في إيران وتركيا.