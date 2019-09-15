تشاوش أوغلو: المنزعجون من تصريحاتنا يمارسون إرهاب دولة

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في رده على تعليقات إسرائيلية، إن المنزعجين من التصريحات التركية يمارسون إرهاب الدولة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاوش أوغلو، الأحد، على حسابه في موقع تويتر، بعد تعليقات إسرائيلية انتقدت تصريحاته في الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة السعودية.

وجاء في تغريدة تشاوش أوغلو: "المنزعجون من تصريحاتنا اليوم يقتلون أشقاءنا الفلسطينيين ويمارسون إرهاب الدولة بخسّة، وفوق ذلك يحاولون التهجم على رئيسنا دون خجل، وسندافع عن القضية (الفلسطينية) العادلة حتى النهاية".

يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وجه في تغريدة على تويتر، اتهامات ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد كلمة تشاوش أوغلو في السعودية.

وخلال اجتماع جدة، قال تشاوش أوغلو: إن تصريحات نتنياهو حول ضم أراضٍ من الضفة المحتلة، "محاولة دنيئة لكسب بضعة أصوات إضافية في الانتخابات".

وقال تشاوش أوغلو في هذا السياق: "تستمد إسرائيل الجرأة من دعم بعض الدول، وتواصل سياساتها العدوانية التي أخذت تتحول إلى نظام تمييز عنصري".

والثلاثاء الماضي، تعهد نتنياهو بـ"فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت" بالضفة الغربية في حال فاز في الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.