أردوغان في القمة الثلاثية: متفقون على إيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن مباحثات أستانة بين الدول الضامنة هي المبادرة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى حلول مؤثرة لإنهاء الصراع في سوريا.

وقال أردوغان، في كلمة افتتاحية في انطلاق القمة الثلاثية التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني: "نحن متفقون تماماً على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وحفظ السلام على الأرض، والسعي لإيجاد حل سياسي دائم للصراع".

وأوضح أردوغان أن تركيا وقفت مع الشعب السوري في أكثر الأوقات الصعبة والعصيبة، وأن أنقرة ألحقت هزائم كبيرة بالتنظيمات الإرهابية عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.

وتعهد بالعمل على "تجفيف مستنقع الإرهاب في شرق الفرات (شمال سوريا) ضمن جهود مكافحة الإرهاب والوصول إلى مرحلة جديدة".

وتابع قائلا: "أعتقد أن قمة أنقرة ستدفع بمسار أستانة خطوة جديدة ومتقدمة نحو الأمام، ومسار أستانة يعتبر المبادرة الوحيدة القادرة على إيجاد حلول مجدية وملموسة لإخماد الحريق المشتعل في سوريا".

وذكر الرئيس التركي أنه سيتناول مع نظيريه الروسي والإيراني مستجدات الاوضاع في إدلب وشرق الفرات وما آلت إليه الأمور في المسار السياسي ووضع اللاجئين.