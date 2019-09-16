القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان يلتقي بوتين على هامش القمة الثلاثية حول سوريا

ديلي صباح
أنقرة
نشر في 16.09.2019 14:50
آخر تحديث في 16.09.2019 15:02
(الأناضول) (الأناضول)

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة التركية أنقرة.

وجرى اللقاء الثنائي بين الرئيسين في قصر تشانقايا، قبيل انطلاق القمة الثلاثية التركية - الروسية - الإيرانية حول سوريا.

وتستضيف أنقرة، الاثنين، قمة ثلاثية خامسة حول سوريا تضم كل من الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني.

وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الجمعة، إن القمة الثلاثية ستبحث الأزمة السورية وخاصة الوضع في منطقة إدلب (شمال غرب).

وسيتناول الزعماء الثلاثة سبل إنهاء الصراع الدائر في إدلب، وشروط العودة الطوعية للاجئين وتوفير الظروف اللازمة لذلك.

كما ستبحث القمة موضوع نقاط المراقبة التركية، ومحاربة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، وإيجاد حل سياسي دائم في سوريا

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، نظيره الإيراني العميد...
مختارات