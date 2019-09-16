البيان الختامي: تركيا وروسيا وإيران ترفض خلق وقائع جديدة في سوريا بذريعة الإرهاب

رفض قادة الدول الثلاث المشاركة في القمة الثلاثية بأنقرة، اليوم الاثنين، "محاولة خلق أي وقائع جديدة" ميدانياً، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب في سوريا.

وجدد رؤساء كل من تركيا وروسيا وإيران، في البيان الختامي الصادر عن القمة، تأكيدهم عدم إمكانية حل الأزمة السورية بالوسائل العسكرية، وضرورة حل الصراع من خلال العملية السياسية، التي يقودها السوريون برعاية الأمم المتحدة.

ووفقاً للبيان الختامي، فقد أدان الزعماء قرار الولايات المتحدة الامريكية بخصوص مرتفعات الجولان الذي يعد انتهاكا للقوانين الدولية ويهدد أمن المنطقة.

ومن جهة أخرى، أكدوا أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في شمال شرق سوريا إلا على أساس احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية.