روحاني يدعو لسحب القوات الأمريكية من سوريا.. وبوتين: دول أستانة وضعت أساس الحل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إن بلاده وضعت مع تركيا وإيران أساس الحل الدائم في سوريا، فيما جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني دعوته واشنطن لسحب قواتها من هذا البلد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيسان في افتتاح القمة الثلاثية حول سوريا، التي جمعتهما بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وأكد بوتين أن مسار أستانة حول سوريا، بضمانة روسيا وتركيا وإيران، يعد الآلية الأكثر فعالية التي تساهم في عملية إيجاد حل بسوريا.

وقال: "تركيا وروسيا وإيران وضعت أساس الحل الدائم في سوريا".

ونوّه الرئيس الروسي "بتحقيق الاستقرار في الأراضي السورية عبر الجهود المشتركة، وانخفاض مستوى العنف".

وأعرب بوتين عن "قلقه" من الوضع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب (شمال غرب) ومنطقة شمال شرق سوريا.

وأكد ضرورة حل المشاكل الأمنية شرقي نهر الفرات استنادا إلى مبدأ حماية سلامة الأراضي السورية.

من جهته، وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الوجود العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بـ "غير المشروع"، داعيًا واشنطن إلى سحب قواتها من سوريا.

وقال روحاني في كلمته خلال قمة أنقرة: "من غير المشروع أن يكون للولايات المتحدة قوات في سوريا؛ يجب أن تغادر القوات الأمريكية المنطقة في أقرب وقت ممكن".

ولفت روحاني أن بلاده "واثقة من أن الأزمة السورية لا يمكن حلها إلا بالوسائل السياسية وأن ذلك سيحدث بمشاركة الشعب السوري".