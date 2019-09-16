مروحيات تركية أمريكية تجري جولة خامسة في أجواء سوريا

أجرت القوات التركية والأمريكية، جولة التحليق المروحي المشتركة الخامسة، في إطار أنشطة المرحلة الأولى لإقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا.

وشهد مركز العمليات المشتركة بخصوص المنطقة الآمنة، في قضاء أقجة قلعة، بولاية شانلي أورفة التركية، تحركات جوية مكثفة، اليوم الاثنين.

وأقلعت مروحيتان تابعتان للجيش التركي واثنتان تابعتان للقوات الأمريكية، من أقجة قلعة، نحو الجانب السوري من الحدود.

واستغرقت الجولة المشتركة نحو ساعة، حيث عادت المروحيتان التركيتان إلى نقطة انطلاقهما، فيما بقيت المروحيتان الأمريكيتان في الجانب السوري.

يشار إلى أن الجانبين التركي والأمريكي كانا أجريا 4 جولات تحليق مروحي مشتركة، ودورية برية، في إطار جهود تأسيس منطقة آمنة شرق الفرات.