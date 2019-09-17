أنقرة تدين هجوما إرهابيا استهدف تجمعًا انتخابيًا للرئيس الأفغاني

أدانت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف تجمعًا جماهيريًا للرئيس الأفغاني أشرف غني بولاية باروان، شمالي البلاد.

وقالت الخارجية التركية في بيان، إن أنقرة تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة تشاريكار، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعرب البيان عن بالغ حزن أنقرة لسقوط ضحايا وجرحى في الهجوم الإرهابي.

وتقدمت الخارجية التركية بتعازيها لأفغانستان حكومة وشعبا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح البيان أن التفجير الإرهابي استهدف مسيرة الديمقراطية في أفغانستان، معربا عن أمل أنقرة في أن تجري الانتخابات الرئاسية بأفغانستان، في جو من السلام والأمن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام أفغانية،عن مقتل 26 شخصًا في هجوم استهدف تجمعًا جماهيريًا للرئيس أشرف غني بولاية باروان، شمالي البلاد، تبنته طالبان.