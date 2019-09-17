أنقرة ترحب بتوقيع الحكومة الفنزويلية اتفاقات مع بعض أحزاب المعارضة

أعربت وزارة الخارجية التركية عن امتنانها من توصل الحكومة الفنزويلية إلى اتفاقات مع بعض أحزاب المعارضة في البلاد.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، الثلاثاء، أن أنقرة كانت وما زالت تدعم فكرة حل الخلافات القائمة في فنزويلا عن طريق الحوار وبشكل يخدم مصالح الشعب.

وأضاف البيان أن الاتفاقات المبرمة بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، تعتبر خطوة مهمة وشجاعة نحو حل الخلافات في البلاد.

وأشار البيان إلى أهمية دعم كافة الأطراف الفنزويلية، هذه المبادرة التي تعد خطوة مهمة للحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في فنزويلا.

وأمس وقع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، سلسلة من الاتفاقات مع فصائل المعارضة، بعد يوم من إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو انهيار المفاوضات مع الحكومة.

وتعليقا على هذا التطور، قال مادورو عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: "أرحب بتوقيع الاتفاقات التي تم التوصل إليها على طاولة الحوار مع المعارضة".

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا؛ إثر زعم رئيس البرلمان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بـ "غوايدو" رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده.