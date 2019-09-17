إعلان عام 2020 عام التبادل الثقافي بين تركيا والأردن

أعلنت تركيا والأردن عام 2020 "عاما للتبادل الثقافي بين البلدين"، في توقيع اتفاقية تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الثقافي بين البلدين.

جاء ذلك عقب اجتماع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري إرسوي، مع وزير الثقافة ووزير الشباب الأردني محمد أبو رمان، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية، عمان.

وأوضح إرسوي في كلمه عقب حفل التوقيع، أن إعلان عام التبادل الثقافي بين البلدين يعتبر بداية جيدة لتنمية العلاقات بين البلدين، وتكثيف الأنشطة الثقافية.

وأضاف أن الروابط القديمة بين البلدين ستتعزز بالأنشطة التي ستقام على مدار العام، إضافة إلى تعزيز العلاقات والزيارات السياحية بين البلدين.

بدوره، أعرب الوزير الأردني عن ترحيبه باستضافة الوفد التركي، مؤكدا أن الاتفاقية الموقعة سوف تساهم في تطوير التعاون الثقافي والعلمي على مختلف الأصعدة.