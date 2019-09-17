بحلول عام 2023.. تركيا سترفع حجم صادراتها إلى 500 مليار دولار

تزامناً مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، أعلنت تركيا عزمها على رفع حجم صادراتها إلى 500 مليار دولار بحلول 2023.

جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي للأناضول، على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة تركيا وأذربيجان، في العاصمة باكو.

وأكد أوقطاي أن تركيا عازمة على تحقيق أهدافها لعام 2023 بشكل كامل، دون أن تتراجع عن أي واحدة منها.

وحول اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وأذربيجان، قال أوقطاي: "اتفقنا على توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية خلال العام الجاري، وإقامة خط جمركي مبسط لتسهيل التجارة البينية وتسريع الإجراءات الجمركية".

وأشار إلى زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان أذربيجان في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للمشاركة في قمة زعماء المجلس التركي.

في سياق آخر، دعا أوقطاي إلى إنهاء احتلال أرمينيا لأجزاء الأراضي الأذرية، مؤكداً على وقوف تركيا حكومة وشعباً، إلى جانب باكو في هذا الخصوص.

وفيما يخص المسألة القبرصية، أكد أوقطاي على أن أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أية مقاربة تعمل على تهميش حقوق القبارصة الأتراك، مشدداً على مواصلة تركيا وقوفها وتضامنها مع جمهورية قبرص الشمالية التركية.

وتوجه نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، مساء الأحد، إلى العاصمة الأذرية باكو، للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

كما سيشارك في منتدى الأعمال التركي الأذري، ويلتقي رجال الأعمال الأتراك في أذربيجان.