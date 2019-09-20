الجيش التركي يحيد 5 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارات جوية على منطقة "حفتنين" شمالي العراق، في إطار عملية المخلب-3.

وذكرت الدفاع التركية على صفحتها في تويتر، أنّ مقاتلاتها شنّت غارات جوية على معاقل الإرهابيين في شمال العراق. وأكدت تحييد 5 إرهابيين من المنظمة.

في 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية المخلب-2 في 13 يوليو/ تموز الماضي ثم المخلب-3 في 24 أغسطس/ آب الماضي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.