أردوغان: اقتصادنا مازال صامداً بقوة رغم كل الهجمات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اقتصاد بلاده "ما زال صامداً بقوة رغم كل الهجمات التي تعرضنا لها".

جاء ذلك في كلمة له في مهرجان تكنوفيست إسطنبول، السبت.

وحول زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال أردوغان " سنطرح ما نفكر ونعتزم القيام به حيال التطورات في بلدنا والمنطقة والعالم بشكل واضح وصريح أمام ممثلي جميع البلدان في اجتماعات الجمعية العامة، وخلال لقاءاتنا الثنائية مع رؤساء الدول".

وأشار أردوغان إلى أن مهرجان تكنوفيست إسطنبول أصبح رمزاً للحملة الوطنية في مجال التكنولوجيا التي تقوم بها تركيا، معرباً عن شكره لكل من ساهم في تنظيم المهرجان.

وأشار إلى أنهم أطلقوا خلال مهرجان تكنوفيست العام الماضي، حملة لعودة العلماء إلى تركيا، ووجهوا دعوة إلى العلماء في كل أنحاء العالم للمجيء إلى بلادنا.

وأضاف أن دعوتهم لاقت صدى واسعاً وتلقوا العديد من الطلبات من اليوم الأول، حيث تقدم العديد من الأكاديميين الأتراك والأجانب في أرقى الجامعات، والمراكز البحثية، والشركات في العالم، لمواصلة أعمالهم في تركيا.

وأكد أردوغان أن هذه الإجراءات لم تحدث فجأة حيث هي ثمرة لجهود 17 سنة من الاستثمار في البنية التحتية في قطاع العلم والتكنولوجيا، حيث بلغ عدد الجامعات التركية 207، و1191 مركز أبحاث وتطوير، و349 مركزاً للتصاميم، و84 منطقة تطوير التكنولوجيا، و112 ألف باحث".

وبيّن أن 98 تركياً و29 أجنبياً من أبرز الباحثين، سيلعبون دوراً مهماً في مشاريع أبحاث وتطوير مهمة جدا في تركيا في إطار "برنامج الباحثين العالميين الرواد".

وينظم مهرجان تكنوفيست إسطنبول فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3"، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، وبلدية إسطنبول، بدعم من شركات تكنولوجيا بارزة، ومؤسسات حكومية، وجامعات، وشراكة إعلامية من وكالة الأناضول، إضافة إلى عدد من القنوات التلفزيونية والصحف.

وتتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، لليوم الخامس في مدينة إسطنبول، بمشاركة آلاف المتنافسين والفرق من 122 دولة.