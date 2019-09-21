أردوغان: سنقصم ظهر "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شرق الفرات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستقصم ظهر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي إلى حد كبير، عبر خطوات ستتخذها شمالي وشمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمدينة إسطنبول، السبت، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أردوغان: "استعداداتنا انتهت على طول حدودنا مع سوريا، وكما هو معلوم واشنطن شريكتنا الاستراتيجية ونحن معا في الناتو، وواصلنا شراكتنا هذه لسنوات طويلة، وليس لدينا رغبة في مواجهة الولايات المتحدة".

وأردف: "لا يمكننا تجاهل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية في مكان لم تدعَ إليه، دعمها لتنظيمات مثل ي ب ك/ بي كا كا، واضح للعيان".

وأكد ثقته بأن "الخطوات التي سنخطوها شمالي وشمال شرقي سوريا، ستقصم ظهر التنظيم الإرهابي (ي ب ك/ بي كا كا) إلى حد كبير".

وبيّن الرئيس التركي: "سنقوم بتطهير تلك المنطقة من التنظيمات الإرهابية التي تتحرش بنا، وتخلق مشكلة في منطقتنا، وكلنا ثقة بذلك".