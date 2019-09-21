تركيا ترشح فولكان بوزقر لتولي رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، اسم مرشح بلاده لتولي رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الـ 75.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك بإسطنبول، قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74، في نيويورك.

وقال أردوغان: "أود إعلان ترشيح سفيرنا فولكان بوزقر لتولي منصب رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ75 في الفترة بين سبتمبر 2020 - سبتمبر 2021".

وأضاف: "بوزقر دبلوماسي وسياسي محنك، وأنا على ثقة أنه سيشغل بجدارة منصب رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وشغل فولكان بوزقر مناصب مختلفة في الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية، من بينها حقيبة وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنه سيعقد اجتماعات ثنائية مع الأمين العام للأمم المتحدة وعددا من زعماء العالم، فضلًا عن قمة ثلاثية مع ماليزيا وباكستان.

ولفت إلى أنه سيشارك في فعالية على مستوى رفيع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حول مكافحة "خطاب الكراهية".

وأشار أردوغان أنه سيلقي خطابًا الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفًا: "سأعرب عن آرائنا حيال القضايا الأساسية المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين".