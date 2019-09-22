غراهام بعد لقائه أردوغان: لا يمكن الاستغناء عن مساهمات تركيا في الملف السوري

أعرب السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، الأحد، عن تفاؤله بإقامة علاقة استراتيجية أكثر عمقا مع تركيا، في تصريحات أدلى بها عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح غراهام، في معرض تعليقله على لقائه الرئيس التركي، أنه بحث معه المستجدات في سوريا، وبرنامج طائرات إف-35.

وأكد غراهام أهمية عودة تركيا إلى برنامج طائرات إف-35 الحربية، وإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

وأضاف السيناتور الجمهوري أنه عقد لقاء جيدا مع أردوغان.

وشدد أنه لا يمكن الاستغناء عن مساهمة تركيا في الحفاظ وحدة الأراضي السورية ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي شمال شرقي سوريا، وعدم السماح للأسد بالحسم العسكري على الأرض.

وقال: "الأهم من ذلك أن تركيا تمنع قتل 4 ملايين إنسان في إدلب (السورية)، وأنا متفائل بإقامة علاقة استراتيجية أكثر عمقا مع تركيا، كما أن عودة تركيا إلى برنامج طائرات إف-35، وربما إبرام اتفاقية تجارة حرة معها، مهم جدا".

وتابع أن "تركيا ليست مهمة لنا في الملف السوري فحسب بل هي حليف مهم لسائر المنطقة".

وفي وقت سابق الأحد، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقر إقامته بمدينة نيويورك، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام.

وعقد اللقاء بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام في فندق "بيننسولا" على هامش مشاركة أردوغان في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.