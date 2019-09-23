أردوغان يجتمع بممثلي المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، اجتماعًا مع ممثلي المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى يهود قاطنين بمحيط مدينة نيويورك.

وجرى اللقاء بشكل مغلق في فندق "بينينسولا" في نيويورك التي وصلها أردوغان للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا المالية برات ألبيراق، والتجارة روهصار بكجان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة ابراهيم قالن، إضافة إلى نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية جيغدم قره أصلان، والنائب في العدالة والتنمية عن ولاية إزمير بن علي يلدريم.