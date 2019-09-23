تركيا والإمارات والولايات المتحدة تدعم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

قال بيان مشترك، نشرته السفارة الأمريكية في طرابلس يوم الأحد، إن خمس دول غربية من بينها الولايات المتحدة إضافة إلى تركيا والإمارات تدعم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن عينت الحكومة الموازية في شرق البلاد والمتحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر مجلس إدارة جديدا لوحدة محلية تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في خطوة اعتبرها دبلوماسيون محاولة لإنشاء كيان نفطي جديد منفصل عن المؤسسة الأم التي يقع مقرها في طرابلس.

وقال البيان الذي نُشر على الموقع الالكتروني للسفارة الأمريكية في ليبيا: "لصالح استقرار ليبيا السياسي والاقتصادي، ومن أجل مصلحة كل مواطنيها، نؤيد بشكل حصري المؤسسة الوطنية للنفط".

ووقع على البيان الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا والإمارات.

ونحاول قوات حفتر السيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دولياً في حملة عسكرية بدأت قبل نحو ستة أشهر لكنها فشلت في إحراز تقدم مهم.

وأدانت المؤسسة الوطنية للنفط بشدة تعيين مجلس إدارة مواز لوحدة شركة البريقة لتسويق النفط في الشرق ووصفته بأنه محاولة لتقسيم البلاد وإنشاء كيان غير شرعي لتصدير النفط.

والمؤسسة الوطنية للنفط مسؤولة عن صادرات النفط والغاز لليبيا ككل، على الرغم من أن قوات حفتر حاولت من قبل تشغيل موانئ لتصدير النفط تحت سيطرتها.