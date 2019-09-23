تشاوش أوغلو يلتقي عددًا من نظرائه في نيويورك

عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، سلسلة لقاءات منفصلة مع نظرائه الإثيوبي والهولندي والنمساوي والدنماركي في نيويورك.

وفي اجتماعه الأول، التقى تشاوش أوغلو في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، نظيره الإثيوبي جيدو أنار جاشيو، تباحثا فيه العلاقات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبعد لقائه، اجتمع الوزير التركي مع نظرائه الهولندي ستيف بلوك، والنمساوي ألكسندر شالينبرغ، والدنماركي جيب كوفود، كل على حدة.

وخلال هذه الاجتماعات المنفصلة، بحث تشاوش أوغلو مع نظرائه العلاقات الثنائية بين تركيا وهولندا والنمسا والدنمارك، إلى جانب علاقات أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وتأتي لقاءات الوزير التركي على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.