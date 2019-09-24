أردوغان أمام "الأمم المتحدة": العالم أكبر من خمسة

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته لإصلاح بنية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مكرراً مقولته الشهيرة "العالم أكبر من خمسة"

وأضاف أردوغان خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الوضع تغير عما كان عليه في السابق وأنه أنه يتعين علينا إجراء إصلاحات في بنية مجلس الأمن.

وشدد أردوغان على ضرورة إعادة هيكلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على أساس العدالة والأخلاق والضمير، سيمنح الإنسانية الأمل من جديد.

وانتقد أردوغان عدم فاعلية الأمم المتحدة في التعامل مع بعض القضايا الدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأزمة جزيرة قبرص.