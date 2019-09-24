أردوغان: العالم نسي بسرعة الطفل آيلان وقد يدور الزمان وتصبحون في الموقف نفسه

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم تحرك المجتمع الدولي كما ينبغي من أجل حل قضية اللاجئين قائلاً إن العالم نسي بسرعة الطفل السوري آيلان ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل تلك المأساة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ 74 في نيويورك.

وأضاف أردوغان " لا تنسوا قد يدور الزمان وتصبحون أنتم أيضا في موقف مماثل".

وأشار أردوغان إلى أن بلاده أنقذت 32 ألف مهاجر غير نظامي من الغرق خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، وأرسلت 58 ألف مهاجر من غير السوريين إلى بلدانهم في هذه الفترة.

وأكد الحاجة إلى إدارة الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والمهاجرين بشكل فاعل، داعيا العالم برمته إلى المبادرة من أجل وقف الأزمة الإنسانية في سوريا ودعم جهود تركيا.

وبخصوص المنطقة الآمنة شمالي سوريا قال أردوغان ، إنه يمكن إعادة 3 ملايين لاجئ سوري حول العالم إلى بلادهم حال توسعة المنطقة الآمنة.

وتابع "في حال مد عمق المنطقة الآمنة إلى خط دير الزور- الرقة، بوسعنا رفع عدد السوريين الذي سيعودون من بلادنا وأوروبا وبقية أرجاء العالم إلى 3 ملايين".

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده لا يمكنها تحمّل موجة هجرة جديدة إليها من سوريا، وبيّن أن إرساء الاستقرار في سوريا سينعكس بشكل إيجابي على جارها العراق أيضا.

وأشار إلى أن بلاده تبذل جهودا من أجل إقامة منطقة آمنة للسوريين في بلادهم.

وأوضح أردوغان إمكانية تنظيم مؤتمر للمانحين بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات عودة اللاجئين إلى المناطق الآمنة.

وحول الأوضاع في منطقة إدلب شمالي سوريا، قال الرئيس التركي إن التفاهم الذي أبرمته بلاده مع روسيا في مدينة سوتشي، ما زال ساريا.

وأكد "ضرورة درء أي مجازر في إدلب ومنع حدوث موجة هجرة جديدة محتملة منها".

وفيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية المعنية بصياغة دستور جديد لسوريا، قال أردوغان إنه "يتعين تفعيل اللجنة الدستورية التي نراها هامة جدا من أجل ضمان سلامة تراب سوريا ووحدتها السياسية بصورة فاعلة ومثمرة".

وقال إنه "لا يمكننا إيجاد حل دائم للمسألة السورية دون تكريس مفهوم يقف على مسافة واحدة من كافة المنظمات الإرهابية".

وأضاف "بالتعاون مع أمريكا وقوات التحالف وروسيا وإيران، يمكننا نقل اللاجئين من المخيمات إلى المنطقة الآمنة".

وأشار الرئيس التركي إلى جهود بلاده في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن تركيا هي من أطلقت عملية انهيار تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وشدد على ضرورة القضاء على تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شرق نهر الفرات في سوريا.