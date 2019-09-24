أردوغان: هل الغاية من "صفقة القرن" القضاء على دولة فلسطين وشعبها تماماً؟

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المبادرة الأمريكية المطروحة للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلامياً باسم صفقة القرن، مؤكداً أنها لا تقدم حلاً مرضياً للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في خطابه الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 في نيويورك

وتساءل أردوغان قائلاً " هل الغاية من المبادرة المطروحة على أنها صفقة القرن، القضاء على دولة فلسطين ووجود شعبها بصورة تامة."

وأكد أردوغان أن حل القضية الفلسطينية يكمن في تأسيس دولة فلسطينية بأسرع وقت ممكن، تكون مستقلة وأراضيها متجانسة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعرض أردوغان على الحاضرين بالجمعية العامة خرائط توضح تسلسل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1948 وحتى اليوم وسط صمت المجتمع الدولي.

وانتقد أردوغان تقاعس الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن تطبيق القرارات المتعلقة بإسرائيل.

وتابع " الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يطبقان القرارات المتعلقة بإسرائيل، إذا ما الفائدة من الأمم المتحدة؟ إذا لم نكن مؤثرين عبر قراراتنا التي نتخذها فأين ستتجلى العدالة؟"

ويتردد أن تلك الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، خاصة بشأن حق عودة اللاجئين، ووضع مدينة القدس المحتلة، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

من جهة ثانية، انتقد أردوغان التزام المجتمع الدولي الصمت إزاء قتل قوات أمن إسرائيلية امرأة فلسطينية على مرأى ومسمع من العالم.

وقال: "إذا لم تحرك مشاهد القتل الوحشية لامرأة فلسطينية بريئة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضميرنا، فلم يعد معنى للكلام".

وقبل أيام، تداولت وسائل إعلام وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لامرأة فلسطينية أصيبت بطلق ناري على يد حراس إسرائيليين، عند حاجز قلنديا العسكري بين رام الله والقدس الشرقية، ثم تركت تنزف حتى ارتقت شهيدة.