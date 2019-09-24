أردوغان يلتقي أمير قطر وغوتيريش في نيويورك

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمدينة نيويورك الأمريكية، على هامش مشاركتهما بالدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقد الزعيمان لقاء مغلقا بالمقر العام للأمم المتحدة في نيويورك.

ولم يصدر أي بيان بشأن المواضيع التي تناولها الجانبان.

كما التقى أردوغان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

وأوضح بيان صادر عن الأمم المتحدة، أن الرئيس أردوغان وغوتيريش، "تبادلا وجهات النظر بشأن مكافحة تغير المناخ، والهواجس المشتركة بما فيها سوريا وليبيا وقبرص".