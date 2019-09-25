أردوغان: ندعم إنشاء قاعدة بيانات حول خطاب الكراهية لدى الأمم المتحدة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعم بلاده فكرة إنشاء قاعدة بيانات حول خطاب الكراهية لدى الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية رفيعة المستوى تحت عنوان: "مكافحة خطاب الكراهية" برئاسة تركيا وباكستان في نيويورك، الأربعاء.

وأكد أردوغان على وجوب أن لا يندرج خطاب الكراهية ضمن حرية الفكر.

وقال أردوغان:"ندعم فكرة إنشاء قاعدة بيانات حول خطاب الكراهية لدى الأمم المتحدة".

وأكد أن الجمع بين الإسلام دين السلام والإرهاب أمر "غير أخلاقي، ولا يمكن قبوله".

وأضاف: "ستواصل تركيا حمل لواء الجهود المبذولة لمكافحة العداء للإسلام والعنصرية وخطاب الكراهية".

وبخصوص أزمة إقليم كشمير، قال الرئيس أردوغان: "تحول جامو كشمير (الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم) إلى سجن مفتوح في الوقت الراهن".

وتابع: "تقع على عاتق جميع المؤسسات الرسمية واجبات مهمة بصدد جامو وكشمير. لذا ينبغي جعل المبادرات الملموسة المتخذة على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية والعالمية أكثر فعالية".

وتصاعدت التوترات بين الجارتين النوويتين في أعقاب تحرك الحكومة الهندية لإلغاء الوضع الخاص لجامو كشمير.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الهند إلغاء المادة الـ 370 من الدستور، التي تمنح ولاية "جامو كشمير" استقلالا ذاتيا منذ أكثر من نصف قرن، بما يشمل استصدار قوانين وتشريعات محلية.

وكان من ضمن هذه القوانين منع أي شخص ليس من سكان الإقليم، من الإقامة أو الحصول على عقار فيه.