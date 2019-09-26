تشاوش أوغلو: مبادرة "الوساطة من أجل السلام" تحولت لعائلة تضم 59 عضواً

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، إن مبادرة "الوساطة من أجل السلام" التي أطلقتها تركيا وفنلندا قبل 10 أعوام تحولت إلى عائلة كبيرة تضم 59 عضوا.

جاء ذلك كلمة ألقاها تشاوش أوغلو في اجتماع "مجموعة أصدقاء الوساطة"، برعاية تركية فنلندية في إطار اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأوضح أن مجموعة "الوساطة من أجل السلام" قدمت منذ عام 2010 مساهمات كبيرة في الوساطة، على غرار المساعدة في اتخاذ القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإعداد ثلاثة مبادئ توجيهية بشأن الوساطة.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن بلاده تستضيف في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مؤتمر إسطنبول للوساطة بنسخته السادسة.