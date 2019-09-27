تشاوش أوغلو: لسنا راضين عما توصلنا إليه مع الأمريكيين بشأن المنطقة الآمنة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده غير راضية عن النقطة التي تم الوصول إليها مع الأمريكيين بشأن المنطقة الآمنة في سوريا.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الجمعة، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك.

وقال تشاوش أوغلو "نحن غير راضين عن النقطة التي وصلنا إليها حتى الآن بشأن المنطقة الآمنة (في سوريا) وأخبرنا الأمريكيين بذلك صراحة".

وأضاف "من غير الصواب أن يقول مبعوث الولايات المتحدة لسوريا إننا لم نتحدث عن عمق المنطقة الآمنة، مشيرا أن ذلك يعني "أنهم لم ينصتوا إلى ما قلناه جيدا".

جدير بالذكر، أنه بإمكان المنطقة الآمنة في سوريا التي تقترحها تركيا على مسافة طولها 480 كيلومترا شرقي نهر الفرات استيعاب نحو 3 ملايين سوري.

وتستضيف تركيا على أراضيها نحو 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري، وأن نفقات تركيا على اللاجئين على أراضيها بلغت 40 مليار دولار منذ 2011، في حين أن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات وصلت إلى 3 مليارات يورو للاجئين في تركيا عبر المنظمات الدولية.