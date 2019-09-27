مقاتلتان تركيتان تحلقان فوق أجواء شرق الفرات بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحليق مقاتلتين من طراز "إف-16"، الجمعة، فوق الأجواء السورية في إطار عملية العزم الصلب.

وبحسب بيان للوزارة على "تويتر"، الجمعة، إن "مقاتلتين من طراز إف – 16 تابعتين للقوات المسلحة الجوية، حلقتّا اليوم فوق أجواء شرق الفرات السورية، في إطار جهود عملية العزم الصلب".

وأكد البيان مواصلة المقاتلات التركية طلعاتها الجوية في أجواء سوريا.

والاثنين والثلاثاء والأربعاء أيضا، حلقت مقاتلات تركية من طراز إف-16 فوق الأجواء السورية، في إطار عملية "العزم الصلب" للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بحسب وزارة الدفاع.