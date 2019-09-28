زعيم "غولن" الإرهابية يشيد بالسيسي وينتقد هجوم أردوغان عليه

أعرب فتح الله غولن زعيم منظمة غولن الإرهابية عن إعجابه بالإدارة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى الحكم عبر الانقلاب على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه زعيم المنظمة الإرهابية مع قناة "TEN" الفضائية المصرية المؤيدة للسيسي والمملوكة لرجل الأعمال الفلسطيني ومستشار عهد أبو ظبي محمد دحلان.

وخلال اللقاء انتقد غولن موقف الرئيس التركي أردوغان من الإدارة المصرية مدعياً أن أردوغان سارع بإعلان رفضه لشرعيتها. كما انتقد وصف أردوغان للسيسي بـ"فرعون" دون أن يتعرف عليه جيداً ويطلع على شخصيته، على حد قوله.

وأشاد غولن بالإدارة الانقلابية في مصر قائلاً إنها تتمتع بنضوج وقادرة على خلق طاقة جماعية تؤدي إلى تحقيق تكامل وتساند بين الدول، على حد وصفه.

ووصف غولن إدارة السيسي بالمتوازنة والاعتدال متجاهلاً كل أعمال القمع والوحشية والاعتقالات التعسفية التي تمارسها إدارة السيسي في حق معارضيها من الشعب المصري.

وبخصوص الرئيس التركي أردوغان قال غولن إنه يعتقد أن على الدول الغربية والإسلامية اتخاذ موقف موحد ضد أردوغان "للضغط عليه للتراجع عما يفعله"، مدعيا أن أحد وزراء الخارجية المتعاطفين معه في حكومات أردوغان أخبره بذلك.

جدير بالذكر أن 5 أشخاص تولوا حقيبة الخارجية منذ تولي أردوغان السلطة هم عبد الله غُل وعلي باباجان وأحمد داود أوغلو ووزير الخارجية الحالي مولود تشاوش أوغلو، وفريدون سينيرلي أوغلو الذي تولى المنصب لمدة شهرين فقط بالحكومة المؤقتة.

ويعد اللقاء هو الأول منذ عام 2016 الذي يجريه زعيم المنظمة الإرهابية مع قناة عربية. وكان غولن قد أجرى حواراً نشر في أغسطس/ آب 2016 مع قناة الغد الفضائية المملوكة أيضاً لدحلان.