لافروف: تركيا محقة جداً في المطالبة بـالمنطقة الآمنة

شدّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن تركيا مُحقة جدًا في المطالبة بـ"المنطقة الآمنة" في الشمال السوري.

جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، ردًا على سؤال لمراسل الأناضول، مساء الجمعة، حول المنطقة الآمنة المخطط إقامتها شمالي سوريا، والمباحثات بين أنقرة وواشنطن.

وقال الوزير الروسي: "تركيا مُحقة جدًا في مطلبها هذا لأنها تواجه في الوقت الراهن مشاكل بسبب الإرهابيين الذين يتسللون من المنطقة الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن موسكو لا تقف موقف المتفرج حيال المنطقة الآمنة باعتبارها تخص وحدة تراب وسيادة سوريا، وأنها تتباحث في هذا الصدد مع أنقرة وواشنطن.

وبيّن أن "الأمريكيين يستغلون الأكراد في المنطقة"، وأن "خطوات ملموسة اتخذت لإنشاء أركان الحكم الذاتي".

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إقامة "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا.