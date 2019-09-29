وزير الدفاع التركي يؤكد ضرورة امتلاك بلاده لقوة بحرية رادعة

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على ضرورة امتلاك بلاده لقوة بحرية رادعة من أجل حماية مواردها الطبيعية في الوطن الأزرق، (مياهها الإقليمية في البحار التي تطل عليها).

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، خلال مشاركته في حفل إنزال سفينة (TCG Kınalıada) المصنعة محليا في إطار مشروع ميلغم لتصنيع السفن الحربية، وإطلاق مشروع تصنيع سفينة حربية لباكستان، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أقار: "تجربتنا علمتنا مدى أهمية امتلاكنا لصناعات دفاعية وطنية وتطويرها من أجل بقاء دولتنا والحفاظ على استقرار شعبنا وأمنه، وخلاصة القول لا نريد أن نكون سوقا مستهلكاً".

وتابع "التاريخ يظهر لنا أنّ الدولة الممتلكة للقوة البحرية دائما مصيرها السمو، والدولة التي لا تمتلك القوة البحرية، يصيبها الضعف. ومن وجهة النظر هذه، كنا بحاجة إلى هذه القوة في الأمس ونحتاج إليها اليوم، وفي الغد".

وأعرب أقار عن سعادته في تحقيق مشروع من شأنه تطوير العلاقات أكثر مع باكستان.