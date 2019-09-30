أردوغان: نتعهد بمواصلة الجهود لكشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتعهد بمواصلة بذل الجهود في المرحلة المقبلة، لكشف ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في مقالة كتبها أردوغان لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وأضاف أردوغان أن السعي لعدم بقاء الجناة بدون عقاب، "دين علينا لعائلة جمال خاشقجي".

وأوضح أردوغان أن اغتيال خاشقجي مثير للقلق بسبب بُعد القضية الإنساني واستغلال مبدأ الحصانة الدبلوماسية.

وتابع قائلا: "نؤمن بأن العدالة لن تتحقق إلّا على يد المحاكمة الوطنية والدولية، وإن من مصلحة تركيا والإنسانية عدم وقوع مثل هذه الجريمة في أي مكان بالعالم".

وأردف قائلا: "إن ادعاءات إدارة المحاكمة بعيدا عن الشفافية، وراء الأبواب المغلقة وإخلاء سبيل المتهمين بشكل غير رسمي، يتنافى مع ما ينتظره المجتمع الدولي ويؤثر سلبيا على صورة السعودية. ونحن لا نريد هذا للسعودية الحليفة والصديقة".