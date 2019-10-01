أردوغان: بدأنا بشق طريقنا بأنفسنا حيال المنطقة الآمنة شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده لم يعد بمقدورها الانتظار "ولو ليوم واحد"، في إشارة إلى العملية التركية المرتقبة ضد الإرهابيين شرقي الفرات، مشيراً إلى أن تركيا بدأت بالفعل بشق طريقها بنفسها في هذا الصدد.

وقال أردوغان، في كلمة له خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي: "نحن ملتزمون بالتعاون مع الولايات المتحدة لإنشاء المنطقة الآمنة، لكننا سنشق طريقنا بأنفسنا إذا لم يكن هذا التعاون ممكناً وبالنتيجة بدأنا بذلك فعلياً".

وأكد أن بلاده تؤيد وحدة التراب السوري ووحدة شعبه السياسية والإدارية، وأن "السبب الوحيد لوجودنا في سوريا هو التهديدات الإرهابية ضد حدودنا وتحولها إلى حاجز يمنع عودة السوريين الموجودين في بلدنا".

وأوضح أن تركيا لن تترك أمنها ومستقبل أشقائها بيد قوىً لها حساباتها في المنطقة.

وأضاف أن تركيا تهدف لإسكان مليوني سوري في المنطقة الآمنة المزمع تشكيلها على عمق 30 كيلو متر في شمال شرق سوريا.