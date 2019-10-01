تشاوش أوغلو: ماكرون يشبه الديك الذي يصيح بينما قدماه غارقتان في الوحل

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، إن الرئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاوز حدوده بتطاوله على تركيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به بمدينة ستراسبورغ الفرنسية على هامش مشاركته في حفل أقيم بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس مجلس أوروبا.

وفي معرض رده على انتقادات ماكرون لتركيا في قضايا تتعلق بالهجرة وحرية التعبير والصحافة، قال تشاوش أوغلو: إن "ماكرون انجر وراء الشعبوية خلال كلمته أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وتقدم بمزاعم غير حقيقة حول تركيا ووجه اتهامات غير ضرورية ولا داعي لها".

ولفت إلى أن انتقاد ماكرون لتركيا في قضية الهجرة مغالطة كبيرة، مؤكدا أن تركيا نفذت بالكامل اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الاتحاد لم يف بمسؤولياته في موضوع الهجرة، مضيفا "إذا كان هناك من ينبغي انتقاده فهو الاتحاد الأوروبي ودول مثل فرنسا التي تحاول التظاهر بأنها زعيمة الاتحاد".

وأردف متسائلا: "كم عدد اللاجئين الذين استقبلهم ماكرون في بلاده؟ بدلا من ذلك يستضيف باستمرار أعضاء تنظيم (ي ب ك/بي كا كا) في قصر الإليزيه".

ودعا الاتحاد وفرنسا إلى الصدق والالتزام بتعهداتهما قبل توجيه أي كلمة إلى تركيا.

وحول انتقادات ماكرون في قضيتي حقوق الإنسان وحرية التعبير، قال تشاوش أوغلو إن "أخر دولة يحق لها انتقاد تركيا في هذين القضيتين هي فرنسا ورئيسها ماكرون".

وأضاف "إلى جانب فضيحة بينالا، استدعت الاستخبارات الفرنسية كل الصحفيين الذين حولوا استقصاء صفقات السلاح الفرنسية إلى بعض الدول الخليجية ومارست (الاستخبارات) ضغوطا عليهم".

وتابع "ما دام السيد ماكرون متعاطفا مع حرية التعبير والصحافة إلى هذا الحد، لماذا لم يسمح للصحفيين بالدخول إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أثناء كلمته؟".

وأردف "فرنسا منعت دخول الصحفيين لتغطية الاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس مجلس أوروبا، أين حرية الصحافة المزعومة؟ من جهة أخرى، نحن نعلم أن ماكرون أغلق الوحدة المتعلقة بالصحافة في قصر الإليزيه، لأنه يفضل استقبال إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا بدلا من الصحفيين".

كما أشار تشاوش أوغلو إلى موقف الشرطة من أصحاب السترات الصفراء في فرنسا وحالة الطوارئ التي شهدتها البلاد.

وأضاف "بينما كل هذه الأمور واضحة للعيان، يعد تطاول ماكرون على تركيا تجاوزا للحدود، وأشبه تصريحات ماكرون اليوم بديك يصيح وقدماه مغروستان بالوحل".

يشار إلى أن فضيحة "بينالا" انفجرت في يوليو/ تموز 2018، عندما تداول رواد مواقع التواصل فيديو وصورا تظهر، الحارس الشخصي لماكرون ويدعى أليكساندر بينالا، أثناء ضربه متظاهرين في باريس، متجاوزا بذلك صلاحياته ومتصرفا على نحو وصف بالعنيف.