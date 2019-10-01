تشاوش أوغلو: لا مكان للإرهاب والإرهابيين في مجلس أوروبا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن مجلس أوروبا هو منظمة تعد موطنا للديمقراطية وليس هناك مكان للإرهاب والإرهابيين في الديمقراطيات.

جاء ذلك في تصريحات صحفية من مقر القنصلية التركية في مدينة سالزبورغ الفرنسية، الثلاثاء، حول مباحثاته التي أجراها بمجلس أوروبا.

وأشار إلى أنه يوجد في سالزبورغ للمشاركة في حفل أقيم بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيس المجلس.

وتطرق تشاوش أوغلو إلى المحادثات التي أجراها مع كل من الأمين العام لمجلس أوروبا ماريا بوريتش، ورئيسة الجمعية البرلمانية للمجلس، ليليان باسكوير، والأمين العام السابق ثوربيون جاغلاند، مبينًا أنه قيم العلاقات بين تركيا والمجلس خلال لقائه كلا من بوريتش وباسكوير، وبحثوا المجالات التي يمكن العمل بها في المرحلة القادمة.

ولفت إلى أنهم تناولوا تيارات العنصرية والتمييز ومعاداة الإسلام والمهاجرين، التي بدأت بهز الأنشطة والقيم الأساسية لمجلس أوروبا، الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية بهدف توحيد أوروبا، وتعتبر تركيا عضواً مؤسساً فيه.

وبيّن أنه بحث خلال لقاءاته المعايير المزدوجة بخصوص مكافحة الإرهاب.

وأضاف:" مجلس أوروبا منظمة تعد موطنا للديمقراطية ولا مكان للإرهاب والإرهابيين في الديمقراطيات، وليس من الصواب وجود إرهابيي "بي كا كا" أو "غولن" في هذه المنظمة ومشاركتهم في أنشطة جانبية للمجلس مهما كان الراعي لها".

وأشار إلى أن تلك الأمور خيبت آمال تركيا، وأضعفت من ثقتها بتلك المنظمة، مبينًا أن الاستقطاب السياسي وتصاعد التطرف اليميني واليساري، واستمرار تصاعد التيارات العنصرية والمعادية للأجانب والإسلام من شأنها أن تضعف من أهمية هذه المؤسسة.