الداخلية التركية تحيد إرهابي من "بي كا كا" مدرج على "القائمة الرمادية" للمطلوبين

أعلنت الداخلية التركية تحييد إرهابي من منظمة "بي كا كا" مدرج على "القائمة الرمادية" للمطلوبين، خلال عملية أمنية بولاية سيعرت (جنوب شرق) يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن قوات الأمن كانت قد حيدت 5 إرهابيين في عملية أمنية بقضاء "أروح" في سيعرت يوم 28 سبتمبر الماضي.

وأضافت أنه تم التعرف على الإرهابي "أتيلا تشاكماز" المدرج على القائمة الرماية للمطلوبين، من ضمن الإرهابيين الخمسة.

وبيّن أنه كان قد تم رصد مكافأة بقيمة 300 ألف ليرة تركية (نحو 55 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات عنه.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

على صعيد متصل، تمكنت قوات الأمن من تحييد إرهابيين آخرين في عملية نفذتها الثلاثاء بريف ولاية هكاري، بحسب بيان آخر صادر عن الداخلية التركية.

وهذه القوائم تضم أسماء أشخاص مطلوبين من قبل السلطات بسبب انتمائهم لتنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة "غولن".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.