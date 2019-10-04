تشاوش أوغلو: لاحظنا رغبة الاتحاد الأوروبي في تعاون أكثر مع تركيا حول الهجرة

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، إن بلاده لمست رغبة الاتحاد الأوروبي في تعاون سليم أكثر مع تركيا حول ملف الهجرة.

جاء ذلك بعد لقاء جمعه في رئاسة شؤون الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية التركية بأنقرة، مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، ووزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، والسفير الفرنسي لدى أنقرة شارل فري.

وأوضح الوزير التركي أنه تباحث مع المسؤولين الأوروبيين، حول ملف الهجرة وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن تركيا أكدت في الاجتماع ضرورة النظر إلى ملف الهجرة من المنظور الإنساني، ومواصلة التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.

وأشار تشاوش أوغلو أن بلاده نقلت إلى الجانب الأوروبي تطلعاتها حيال ملف الهجرة، مبينا أن اليونان وجهت لبلاده اتهامات لا أساس لها بعد ارتفاع بسيط في حركة المهاجرين من تركيا إلى الجزر اليونانية.

وشدد أنه بدلا من توجيه أصابع الاتهام إلى تركيا؛ يجب التركيز على إيجاد الحلول لأزمة الهجرة، مؤكدا أن تركيا تفي بالتزاماتها في هذا الإطار.

وتابع "لمسنا رغبة الاتحاد الأوروبي في تعاون سليم أكثر مع تركيا بشأن مسألة الهجرة ولكن ينبغي الإيفاء بالتعهدات أيضا".

على صعيد آخر، أشار تشاوش أوغلو إلى أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اتخذت مؤخرا بعض التدابير ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، مستدركا أن هذه الإجراءات غير كافية.

وأضاف "بداية جيدة لكنها غير كافية، كما أننا لم نلق الدعم الكافي في مكافحة منظمة غولن الإرهابية".