الخارجية التركية: نعتقد أن الحكومة العراقية ستلبي تطلعات الشعب

أعربت وزارة الخارجية التركية عن اعتقادها بأن الحكومة العراقية ستقدم على الخطوات اللازمة لتلبية تطلعات الشعب المشروعة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، فجر السبت، تعليقًا على الاحتجاجات الدامية التي أسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى في العراق.

وقالت الوزارة: "نعتقد أن الحكومة العراقية ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان تلبية تطلعات الشعب".

وأعربت عن أسفها لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية.

ودعا البيان بالرحمة لمن فقدوا حياتهم من "الأشقاء العراقيين"من مدنيين وعناصر أمن خلال الاحتجاجات، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت إيلاء تركيا أهمية لاستقرار العراق، متمنية أن يعيش الشعب العراقي في استقرار ورفاه.

ودعت كافة الأطراف في العراق إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل عدم وقوع خسائر بشرية أكثر.