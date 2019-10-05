السفارة الأمريكية 'تُعجب' بتغريدة لشخصية إرهابية تزعم بأن نهاية بهتشلي باتت قريبة

"أعجب" الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا بتغريدة كتبها أحد منظري جماعة غولن الإرهابية على موقع تويتر تتنبأ بنهاية المستقبل السياسي لرئيس حزب الحركة القومية (MHP) دولت بهتشلي، وسط رفض الحزب للشائعات التي تزعم أن زعيمه مريض على فراش الموت.

وأعجب الحساب الرسمي للسفارة برسالة من إرغون باباهان، أحد كبار الشخصيات في تنظيم غولن الإرهابي الذين فروا من تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016.

وقال باباهان في تغريدة له في اشارة الى رئيس حزب الحركة القومية: "على الشعب التركي التهيؤ لمرحلة سياسية بلا بهتشلي".

ونفى نائب رئيس حزب الحركة القومية سميح يالتشين المزاعم المتعلقة بصحة بهتشلي، قائلاً إنها مضاربة و"تهدف إلى خلق فوضى".

وأشار يالتشين إلى أن الحالة الصحية لبهتشلي جيدة للغاية "مما سيخيب ظن الأشخاص الذين يتوقعون أن يفعلوا ما يريدون في غياب المنافسين".

ولم تصدر السفارة الأمريكية تفسيراً حول سبب "إعجابهم" بمثل هذه التغريدة المثيرة للجدل من قبل شخصية مثيرة للجدل.