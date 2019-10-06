الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية

استدعت وزارة الخارجية التركية، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أنقرة، جيفري هوفينير، الأحد، على خلفية "إعجاب" السفارة بتغريدة لأحد أعضاء منظمة غولن الإرهابية.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، أنه جرى استدعاء القائم بالأعمال هوفينير، إلى مقر الوزارة، نظرا لكون السفير الأمريكي في أنقرة، ديفيد ساترفيلد، خارج المدينة.

ولفت إلى أن نائب وزير الخارجية سدات أونال، التقى هوفينير، وطلب منه تقديم إيضاح صريح وواف، حول قيام السفارة عبر حسابها على تويتر أمس بالإعجاب بتغريدة لأحد أعضاء منظمة غولن.

واعتذرت السفارة في وقت سابق قائلة: "جرى اليوم الإعجاب عبر حساب سفارتنا على تويتر، عن طريق الخطأ برسالة غير ذات صلة، نأسف لهذا الخطأ ونعتذر عن أي لبس".

وبعد استدعاء الخارجية التركية للدبلوماسي التركي، قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، إنهم طلبوا من الجانب الأمريكي موقفاً أوضح بشأن ما جرى.

وقال الوزير: "مساعدي التقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية على خلفية حادثة الإعجاب بتغريدة لعضو بمنظمة غولن الإرهابية".

وأضاف: "أبلغونا أن الإعجاب حدث بالخطأ وأنه تم تصحيح الوضع. طلبنا منهم اتخاذ موقف أوضح".

وكانت السفارة وضعت إعجابا على تغريدة لعضو منظمة غولن الفار، "أرغون باباهان"، قال فيها إنه "يتعين الاستعداد لمرحلة سياسية بدون باهتشلي" في إشارة إلى الوعكة الصحية التي مر بها زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي مؤخرا.