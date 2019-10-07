أرقام قياسية جديدة تحققها الصادرات التركية في مجال الصناعات الدفاعية والجوية

حققت الصادرات التركية في مجال الصناعات الدفاعية والجوية، نمواً بنسبة 37.7 بالمئة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، وهو رقم قياسي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، بلغت قيمة الصادرات التركية من الصناعات الدفاعية والجوية، 1.9 مليار دولار خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني-سبتمبر/أيلول 2019، وهو الرقم الأعلى في تاريخ صادرات هذا القطاع، خلال الفترة المذكورة.

كما احتلت صادرات الصناعات الدفاعية والجوية، المرتبة الأولى ضمن قائمة القطاعات الأكثر تصديراً في تركيا التي بلغت نسبة نمو إجمالي صادراتها 2.6 منذ مطلع 2019.

وفي الوقت الذي بلغت فيه عائدات التصدير في هذا القطاع، مليار و345 مليون و869 ألف دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الماضي، ارتفعت إلى مليار و855 مليار و274 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وفيما يخص البلدان الأكثير استيراداً لصادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بقيمة 595 مليون و248 آلاف دولار، محققاً زيادة بنسبة 17.1 بالمئة مقارنة بالأشهر الـ 9 الأولى من العام الماضي.

وحلت ألمانيا في المرتبة الثانية بقيمة 184 ملايين و776 ألف دولار، تلتها عُمان بقيمة 184 مليون و776 ألف دولار.

كما بلغت قيمة صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية إلى قطر، 138 مليون و753 ألف دولار منذ مطلع العام الحالي، محققة زيادة بنسبة 1336.6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، فيما حققت الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة زيادة بنسبة 1763.6 بالمئة، لتبلغ 96 مليون و454 ألف دولار.

وعلى صعيد الولايات التركية الأكثر تصديراً في قطاع الصناعات الدفاعية والجوية، تصدرت القائمة العاصمة أنقرة بإجمالي تصديرات بلغت قيمتها 825 مليون و313 ألف دولار، محققة زيادة بنسبة 44.4 بالمئة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وجاءت إسطنبول في المرتبة الثانية ضمن الولايات الأكثر تصديراً في هذا القطاع، حيث بلغت قيمة صادراتها من الصناعات الدفاعية والجوية، 490 مليون و964 ألف دولار، أي بزيادة تقدّر بـ 74.1 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي.

إلا أن أكثر الولايات التركية تحقيقاً للنمو في هذا المجال، كانت أنطاليا التي تقدمت من المركز الـ 14 خلال العام الماضي، إلى الرابع في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، لتبلغ قيمة صادراتها من هذا القطاع 43 مليون و377 ألف دولار، أي بزيادة تقدّر بألف و964 بالمئة.