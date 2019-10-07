الأمم المتحدة: مستعدون للتنسيق مع تركيا بشأن عمليتها المرتقبة في سوريا

أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة، بانوس مومسيس، اليوم الاثنين، استعداد المنظمة الدولية للتنسيق بشكل كامل مع تركيا، حول العملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات شمالي سوريا.

وقال المسؤول الأممي، في تصريحات للأناضول، إن "تركيا زودتنا بالضمانات المطلوبة بشأن القضايا الإنسانية المتعلقة بعمليتها المحتملة في سوريا".

وأكد مومسيس على الدور الإنساني الكبير لتركيا في إغاثة السوريين، وأشار لوجود 700 ألف مدني في منطقة شرق الفرات بحاجة للمساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أنهم سينسقون مع تركيا لعمليات إغاثة المدنيين في مناطق شرق الفرات.

ونوه إلى أن تركيا الدولة الأولى في العالم باحتضان اللاجئين قائلاً: "علينا ألا ننظر إلى 4 ملايين لاجئ سوري على أنهم مجرد أرقام".

ودعا مومسيس المجتمع الدولي لمواصلة دعم تركيا، لدورها الكبير في احتضان اللاجئين.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنّ تركيا تدعم العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا) ومحيطها قائلاً: "لن أستطيع إيفاء حق تركيا مهما شكرتها".

تجدر الإشارة إلى أنّ مومسيس زار تركيا الأسبوع الماضي، وأكد على أنّ أنقرة قدمت له "ضمانات جميلة" للحفاظ على المبادئ الإنسانية.

وشدد على أنّ الأمم المتحدة ستنقل العلاقات والتعاون مع تركيا إلى مستويات متقدمة.