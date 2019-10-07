الرئاسة التركية تقدم مذكرة إلى البرلمان لتمديد عمليات الجيش في سوريا والعراق

قدّمت الرئاسة التركية، الاثنين، مذكرة إلى البرلمان، لتمديد صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق.

تأتي هذه المذكرة على خلفية انتهاء التفويض السابق بنهاية الشهر الجاري، في ظل الصراعات الحاصلة في المناطق المجاورة للحدود الجنوبية لتركيا، والتي تهدد الأمن القومي للبلاد.

وأكدت الرئاسة التركية في مذكرتها أن أنقرة تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي العراقية واستقرارها.

وذكرت المذكرة أن تنظيمات إرهابية مثل داعش و"بي كا كا" و"ي ب ك" في سوريا والعراق، تواصل تهديد الأمن القومي التركي، وتستمر في فعالياتها الإرهابية ضد تركيا.

ويأتي تقديم المذكرة بالتزامن مع بدء الولايات المتحدة، سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا في ظل الحديث عن عملية تركية وشيكة محتملة، شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.