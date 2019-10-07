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قالن: ليس لدينا نية للاحتلال في سوريا ولن نسمح بعودة داعش

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 07.10.2019 17:22
آخر تحديث في 07.10.2019 17:33
قالن: ليس لدينا نية للاحتلال في سوريا ولن نسمح بعودة داعش

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده تدعم وحدة الأراضي السورية، وليس لديها نية للاحتلال أو التغيير الديموغرافي في سوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر، حول تقييمه للتطورات الأخيرة في سوريا.

وقال قالن: "تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، وليس لدينا نية في القيام باحتلال أو تغيير ديموغرافي في سوريا".

وأضاف أن تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي يحتل الأراضي السورية ويعمل على التغيير الديموغرافي فيها، وأنه "حان وقت إصلاح ذلك".

ولفت أن المنطقة الآمنة تهدف إلى أمرين، هما القضاء على العناصر الإرهابية لحماية الحدود التركية، وتوفير عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم وأرضهم.

وأكد أن تركيا ستواصل الكفاح ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ولن تسمح لم بالعودة مجددا بأي شكل من الأشكال.

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