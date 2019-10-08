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الرئيس الأمريكي يثني على العلاقات التركية الأمريكية

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 08.10.2019 15:44
آخر تحديث في 08.10.2019 16:13
الرئيس الأمريكي يثني على العلاقات التركية الأمريكية

أثنى الرئيس الأمريكي على العلاقات التركية الأمريكية مؤكداً أن الرئيس التركي سيزور واشنطن الشهر القادم.

جاء ذلك في تغريدة لدونالد ترامب على حسابه في تويتر جاء فيها: "ينسى الكثيرون أن تركيا شريك تجاري كبير للولايات المتحدة، بل هي تصنع في الواقع الإطار الفولاذي لهيكل مقاتلتنا الإف-35".

وأضاف: "التعامل مع تركيا كان جيدا. لقد ساعدوني في إنقاذ العديد من الأرواح في محافظة إدلب. تذكروا أيضًا وهو الأهم أن تركيا عضو مهم وجيد لحلف الناتو".

ثم كتب: "الرئيس أردوغان سيزور الولايات المتحدة في 13 من نوفمبر بصفته ضيفي".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تستعد فيه تركيا لتطهير شمال شرق سوريا من إرهابي ي ب ك.

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