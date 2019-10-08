أردوغان يستقبل عدداً من رؤساء البلديات في صربيا

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، رئيسة المجلس الوطني البوسني ياسمين كوريك، وعدد من رؤساء بلديات صربيا في العاصمة بلغراد.

وفي التفاصيل وفق مصادر دبلوماسية أن أردوغان استقبل كل من رئيسة المجلس الوطني البوسني ياسمين كوريك، ورئيس بلدية "يني بازار" نهاد بيسيفاتش، ورئيس بلدية "توتين" كنان هوت، ورئيس بلدية "سنييتسا" هازبو مجفيك.

وأضافت أن اللقاء جرى في فندق "حيات" بعيدا عن وسائل الإعلام، بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون.

ووصل الرئيس التركي إلى بلغراد الاثنين حيث كان في استقبله الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته، وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار، والزراعة والغابات بكر باك دميريلي، والنقل والبنى التحتية محمد جاهد طوران، ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.