نائب الرئيس التركي: تركيا ليست دولة ترضخ للتهديدات

أكد نائب الرئيس التركي أن تركيا دولة لا ترضخ للتهديدات ولا تتحرك بإملاءات الآخرين.

وقال فؤاد أوقطاي في كلمة ألقاها في افتتاح السنة الدراسية 2019-2020 لجامعة غازي بالعاصمة أنقرة: "رسالتنا للمجتمع الدولي واضحة. تركيا ليست دولة ترضخ للتهديدات".

وأضاف أوقطاي: "تركيا ستوقف الإرهابيين الذين يهددون حدودها الجنوبية عند حدّهم، وستوفر الفرصة لعودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل طوعي".

وأشار أوقطاي إلى أنّ جامعة غازي عنتاب افتتحت في مدينة جرابلس السورية كلية لها ثم كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب، وكلية العلوم الإسلامية في مدينة أعزاز.

وأضاف: "أما في مدينة عفرين فستفتح اعتبارا من يوم غدٍ كلية التعليم أبوابها لإخوتنا السوريين".

وتطرق أوقطاي في كلمته إلى الإنجازات التي حققتها تركيا في الآونة الأخيرة في التعليم قائلاً: "إنّ ميزانية التعليم والتربية لتركيا ارتفعت من 10 مليارات ليرة تركية، إلى 161 مليار".