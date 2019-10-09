الرئيس أردوغان يعلن انطلاق عملية نبع السلام في شمال سوريا

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء أن الجيش التركي والجيش الوطني السوري قد بدأوا عملياتهم ضد منظمات داعش و"ي ب ك" الإرهابية في شمال سوريا.

وكتب أردوغان على تويتر "هدفنا هو تدمير ممر الإرهاب الذي يحاولون تأسيسه على حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة".

وقال إن العملية التي أطلق عليها اسم "نبع السلام" ستقضي على التهديد الإرهابي على تركيا وتضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بفضل المنطقة الآمنة التي ستقام فيها.

وأضاف الرئيس "سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، ونخلّص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام".

وتخضع معظم مناطق شمال شرق سوريا لسيطرة منظمة "ي ب ك" الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة، التي تعتبر الجناح المسلح لتنظيم "ب ي د" الفرع السوري من منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وشن تنظيم "بي كا كا" الإرهابي -المدرج ضمن قائمة المنظمات الإرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- هجمات إرهابية ضد تركيا لأكثر من 30 عامًا، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 40.000 مواطن تركي، بما فيهم نساء وأطفال ورضع.