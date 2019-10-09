ترامب يدافع عن قراره بشأن سوريا ويتهم أوباما بإبرام صفقة مع بي كا كا

دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، عن قراره سحب الجنود الأمريكيين من مسار عملية "نبع السلام" التركية شمال سوريا، مؤكداً أن "الأتراك يريدون احتواء خطر مقاتلي داعش".

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إن قراره بخصوص سوريا كان صحيحاً، وشدد على أنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب التي لا تنتهي".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن "الأتراك لا يريدون تحرير مقاتلي داعش. بل يريدون إيجاد حل لاحتواء خطرهم تماماً كما تريد الولايات المتحدة".

وأنحى باللائمة على الرئيس السابق باراك أوباما الذي قال إنه "أبرم صفقة مع "بي كا كا" العدو اللدود لتركيا".